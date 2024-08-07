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Adana’da arazi anlaşmazlığının faturası esnafa çıktı! Yol kapandı esnaf mağdur oldu

Adana’da arazi anlaşmazlığının faturası esnafa çıktı! Yol kapandı esnaf mağdur oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 13:37
Adana'da belediye ile istimlak edilen arsa sahibi arasındaki anlaşmazlığın faturası esnafa çıktı. Arsa sahibi asfaltı söktürdü. 54 iş yerinin yolu kapandı. İşte tüm detaylar…
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Yol kapandı esnaf mağdur oldu
Yol kapandı esnaf mağdur oldu
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