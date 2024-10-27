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Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger A Haber'de açıkladı: Olumsuz bir durum yok

Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger A Haber'de açıkladı: Olumsuz bir durum yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 20:44
AFAD, Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından A Haber'e konuşan Adana Valisi Yavuz Köşger olumsuz bir durum olmadığını belirterek "Adana'da merkezdeyiz. Ben hissetmedim, hisseden arkadaşlarımız olmuş. Kozan'da herhangi bir mal ve can kaybı yok. Kırsalda bir sıkıntı olup olmadığına bakılıyor. Olumsuz bir durum yok. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.
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