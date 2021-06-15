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Adana operasyon! Çatıdan atlayıp kaçmak isterken yakalandılar

İHA
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Giriş: 15.06.2021 09:13
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.
Çatıdan atlayıp kaçmak isterken yakalandılar
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