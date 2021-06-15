15 Haziran 2021, Salı
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Adana operasyon! Çatıdan atlayıp kaçmak isterken yakalandılar
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.