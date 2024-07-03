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Adana Büyükşehir’e yolsuzluk soruşturması! 5’i tutuklu 11 kişi için hapis talebi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.07.2024 09:25
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddia edilen 11 şüpheli için iddianame hazırlandı. Savcılık 5 'i tutuklu 11 sanık için 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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