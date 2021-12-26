26 Aralık 2021, Pazar
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Adana Belediyesi'nden gelen 1 SMS'le işten çıkarıldığını öğrendi!
4 çocuk babası Yaşar Okçu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Su ve Kanalizasyon Dairesi’nde çalışıyordu. Gelen bir SMS'le işten atıldı. Kan hastası oğlu, ''babam servis parasına ödeyemez'' diye okul servise binmedi. Eve yürüyerek gittiği için iç kanama geçirdi. Muhammed Miraç şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor. Haksız yere ekmeğinden edilen baba yaşar okçu, çocuklarının tedavisini yaptıramamaktan korkuyor.