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Adalet ve Medya Paneli: Metin Algül: Medya hızlı ve doğru bilgilendirilmeli

Adalet ve Medya Paneli: Metin Algül: Medya hızlı ve doğru bilgilendirilmeli

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 13:16
İstanbul'da Adalet ve Medya ilişkisi paneli düzenlendi. Konuşmacılar arasındaki A Haber Koordinatörü Metin Algül, medyanın hızlı ve doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi ve sorumlu yayıncılık konusunda örnekler verdi.
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