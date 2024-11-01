Adalet ve Medya Paneli: Metin Algül: Medya hızlı ve doğru bilgilendirilmeli

İstanbul'da Adalet ve Medya ilişkisi paneli düzenlendi. Konuşmacılar arasındaki A Haber Koordinatörü Metin Algül, medyanın hızlı ve doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi ve sorumlu yayıncılık konusunda örnekler verdi.

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