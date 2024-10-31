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Adalet ve Medya paneli! Bakan Tunç: Eski yargı sistemi geride kaldı

Adalet ve Medya paneli! Bakan Tunç: Eski yargı sistemi geride kaldı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 11:46
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adalet ve Medya Paneli’nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Eski yargı sistemi geride kaldı Türk yargısı vesayetçilerin değil milletin yanında. Adalet toplumsal barışın temelidir.” dedi.
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