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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 11:50
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te bulunan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "800 dokunulmazlık dosyasının büyük bölümü terörle alakalı." dedi.
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