23 Şubat 2024, Cuma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin yorum: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç AYM'nin Can Atalay konusunda verdiği kararı yorumlarken "Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç diğer yandan 8. yargı paketinin kabul edildiğini ve önümüzdeki hafta TBMM'de görüşüleceğini belirtti.