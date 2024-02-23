23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin yorum: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin yorum: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 12:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç AYM'nin Can Atalay konusunda verdiği kararı yorumlarken "Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç diğer yandan 8. yargı paketinin kabul edildiğini ve önümüzdeki hafta TBMM'de görüşüleceğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tunç’tan Can Atalay kararına ilişkin yorum
Bakan Tunç'tan "Can Atalay" kararına ilişkin yorum
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
Gönderirim ben bunları memleketine
"Gönderirim ben bunları memleketine"
Kesin adaylar 3 Mart’ta açıklanacak
Kesin adaylar 3 Mart'ta açıklanacak
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
46 ilde torbacılara operasyon
46 ilde torbacılara operasyon
Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti!
Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti!
Murat Kurum Ortaköy’de coşkuyla karşılandı!
Murat Kurum Ortaköy'de coşkuyla karşılandı!
Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
KAAN göklerde Yunan medyası şaşkın!
KAAN göklerde Yunan medyası şaşkın!
KAAN’ın keskin gözü TULGAR!
KAAN’ın keskin gözü TULGAR!
Daha Fazla Video Göster