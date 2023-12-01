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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terör bir insanlık suçudur

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Giriş: 01.12.2023 08:56
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklere uymakta kararlıyız" dedi. Bakan Tunç, "Muhataplarımızdan da bu konuda aynı samimiyet ve kararlılığı bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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