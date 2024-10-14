14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 12:57
İnfaz Yasası'nın kısa zaman içinde değişmesi beklenirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerektiğini vurgularken iyi hal indiriminin her suçta uygulanmayacağını ifade etti. Bakan Tunç ayrıca 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini altını çizerken katalog suçlara yeni suç tiplerinin ekleneceğini söyledi. Narin Güran cinayetine de değinen Bakan Tunç "Kimin hangi dakikada nerede olduğunu belirledik. İddianame hazırlığı süreci başlamış durumda" ifadelerini kullandı. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Bakan Tunç "İlk 4 maddeyle ilgili tartışma söz konusu değil" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Adana’dan Ankara’ya hak yürüyüşü
Adana'dan Ankara'ya hak yürüyüşü
250 kişilik özel ekip kuruldu
250 kişilik özel ekip kuruldu
İsrail’in BM’den atılması lazım
"İsrail’in BM'den atılması lazım"
A Haber savaş hattında!
A Haber savaş hattında!
İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu!
İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu!
Memura servis hizmeti sürecek
Memura servis hizmeti sürecek
Kabine’de revizyon ne zaman?
Kabine’de revizyon ne zaman?
Yaralı polisin sağlık durumu nasıl?
Yaralı polisin sağlık durumu nasıl?
Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?
Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?
Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı
Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı
Daha Fazla Video Göster