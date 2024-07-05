Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Amerika Birleşik Devletlerinde tutuklanan eylem tok ve oğlu ile ilgili konuştu, "İkisinin de iade edilmesini umuyoruz" dedi.

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