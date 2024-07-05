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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 05.07.2024 12:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Amerika Birleşik Devletlerinde tutuklanan eylem tok ve oğlu ile ilgili konuştu, "İkisinin de iade edilmesini umuyoruz" dedi.
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