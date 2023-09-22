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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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Giriş: 22.09.2023 11:54
Diyarbakır’da HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 1481 gündür devam ediyor. 367 ailenin evlat mücadelesine destek ziyaretleride sürüyor.
Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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