Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu! Canavar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası Canavar Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e sürece ilişkin özel açıklamalarda bulundu.