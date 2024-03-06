Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de duyurdu! Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasıyla ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü ile annesi Eylem Tok hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Tunç, Mısır makamlarıyla irtibata geçtiklerini ve şüphelilerin iadesine talep ettiklerini açıkladı.

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