Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’a tepki: Türkiye eski Türkiye değildir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD’ın ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklamalarına tepki geldi. Yılmaz Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Türkiye eski Türkiye değildir.” dedi.

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