Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklamalar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili, "Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de TBMM’nin gündeminde. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz." dedi.

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