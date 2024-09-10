Adalet Bakanı Tunç: Narin’i katledenler hesap verecek!

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." dedi.

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