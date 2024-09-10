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Adalet Bakanı Tunç: Narin'i katledenler hesap verecek!

Adalet Bakanı Tunç: Narin'i katledenler hesap verecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 18:19
Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." dedi.
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