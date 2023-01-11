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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması! Kimliği belli tetikçi aranıyor

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 14:19
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "13 kişi tutuklandı. Kimlli belli tetikçi aranıyor" ifadelerine yer verdi. Muhalefet partilerinin Başkan Erdoğan hakkında başlattıkları kirli oyuna da cevap veren Bakan Bozdağ, "Cumhurbakanımızın adaylığı yasa ve Anayasa'ya uygundur" dedi.
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