04 Ocak 2023, Çarşamba
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Kimse hakim ve savcıları tehdit edemez
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terörle iltisaklı kişilerin olduğu açıklamalarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler hakkında "Ekrem İmamoğlu hakim ve savcıları tehdit ediyor. Kimse hakim ve savcıları tehdit edemez" açıklamasında bulundu.