Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Düzce depremi ile ilgili önemli açıklamalar

Düzce'deki deprem hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN