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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Düzce depremi ile ilgili önemli açıklamalar

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Giriş: 24.11.2022 11:30
Düzce'deki deprem hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük." şeklinde konuştu.
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