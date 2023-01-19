19 Ocak 2023, Perşembe
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığı hakkında flaş açıklama! Anayasal hakkıdır
Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." ifadelerine yer verdi.