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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığı hakkında flaş açıklama! Anayasal hakkıdır

AA
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Giriş: 19.01.2023 12:41
Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." ifadelerine yer verdi.
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