Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığı hakkında flaş açıklama! Anayasal hakkıdır

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." ifadelerine yer verdi.