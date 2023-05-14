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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı

DHA
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Giriş: 14.05.2023 10:04
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Bakan Bozdağ, "Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi.
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