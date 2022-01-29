Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi! Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa Bekir Bozdağ atandı. Abdulhamit Gül yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. " ifadelerini kullandı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yeni bakan Bekir Bozdağ görev değişiminde önemli açıklamalarda bulundu. Peki yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir? İşte detaylar...