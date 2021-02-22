22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2021 11:24
Güncelleme:22.02.2021 11:24
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal sözler!
Halk TV'de skandal sözler!
Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye çok sert tepki
Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye çok sert tepki
Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak
Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak
DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
A Haber yayını HDP'yi rahatsız etti
A Haber yayını HDP'yi rahatsız etti
Gara sonrası terör örgütleri panikte
Gara sonrası terör örgütleri panikte
PKK'ya dev operasyon
PKK'ya dev operasyon
CHP planlı bir itibar cellatlığı yapıyor!
CHP planlı bir itibar cellatlığı yapıyor!
Mesele İran ve Irak'ta değil...
"Mesele İran ve Irak'ta değil..."
Siyasi kariyerini düşünen birisi...
"Siyasi kariyerini düşünen birisi..."
Olası yeni harekatın kodları neler?
Olası yeni harekatın kodları neler?
Çelik ve Altun'dan CHP'ye iftira tepkisi
Çelik ve Altun'dan CHP'ye iftira tepkisi
Daha Fazla Video Göster