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Adaları çöp sardı! Büyükada'da çöp krizi | Büyükada'da çöp kokuları etrafı sardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 16:48
İstanbul Büyükada’da yaklaşık 1 aydır kaldırılmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Çöplerden çıkan kokular turistlerin vazgeçilmezi Büyükada’yı sararken bölge halkının CHP’li İBB'ye tepkisi sürüyor. A haber ekipleri çöp yığınlarının oluştuğu Büyükada’ya gitti oluşan manzarayı yerinde görüntüledi.
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