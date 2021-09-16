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Acılı babadan HDP'ye sert tepki! "PKK'yı HDP yönetiyor"

İHA
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Giriş: 16.09.2021 17:13
Terör örgütü PKK için HDP tarafından kaçırılarak dağa götürülen bir gencin babası daha isyan etti. İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Acılı baba açıklamalarında, "Evladımı almadan kapınızdan kalkmam. Hani PKK ile ilginiz yoktu? Hani PKK ile ortak değildiniz? PKK'yı HDP yönetiyor." dedi.
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