20 Kasım 2023, Pazartesi
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Acil vakaya giden ambulansın önünü kestiler! Katil İsrail’in hukuksuzluğu kamerada
Batı dünyası, katil İsrail'in Gazze'de işlediği sayısız insanlık suçuna göz yumarken, bölgede yaşanan israil hukuksuzluğunun kanıtı niteliğinde bir görüntü ortaya çıktı. Filistin Kızılayı, katil İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki sağlık çalışanlarına yönelik ihlalinin görüntüsünü paylaştı.