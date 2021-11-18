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Açık cezaevi izinlerinde son dakika gelişmesi! 5. Yargı Paketi'ne eklendi! CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.11.2021 09:45
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlar için izin çıkarılmıştı. 30 Kasım'da sona erecek olan Kovid-19 izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. CTE tarafından yayımlanan duyuruda izinden dönüş için uyulması gerekenler bildirilmişti. Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri ertelenecek mi? İşte son açıklamalar...
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