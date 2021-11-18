18 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Açık cezaevi izinlerinde son dakika gelişmesi! 5. Yargı Paketi'ne eklendi! CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlar için izin çıkarılmıştı. 30 Kasım'da sona erecek olan Kovid-19 izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. CTE tarafından yayımlanan duyuruda izinden dönüş için uyulması gerekenler bildirilmişti. Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri ertelenecek mi? İşte son açıklamalar...