Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı? Açık alanlarda maske yasağı ne zaman kalkacak? Açık alanlarda maske yasağı ne zaman sona erecek?

Omicron varyantının hızı kesilip günlük vaka sayıları düşüşe geçerken salgın ile mücadelede yeni bir dönem başlayacak. Öncelik 65 yaş üstü ve riskli grupları verilecek. Diğer gruplar için ise hayat biraz daha normale döndürülecek. Bu kapsamda açık alanlarda maske takılması zorunluluğunun kaldırılması gündemde.