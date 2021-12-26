26 Aralık 2021, Pazar
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Açe Tsunamisi'nin 17. yıl dönümü | Erdoğan: 2004'te hayatını kaybeden kardeşlerime rahmet diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan "Açe Tsunamisi’nin 17. Yıl dönümü" dolayısıyla Endonezya’da düzenlenen programa video mesaj gönderdi.