26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Açe Tsunamisi'nin 17. yıl dönümü | Erdoğan: 2004'te hayatını kaybeden kardeşlerime rahmet diliyorum

Açe Tsunamisi'nin 17. yıl dönümü | Erdoğan: 2004'te hayatını kaybeden kardeşlerime rahmet diliyorum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan "Açe Tsunamisi’nin 17. Yıl dönümü" dolayısıyla Endonezya’da düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
’’Asiye’nin tedavisi en iyi şekilde yapılacak’’
''Asiye'nin tedavisi en iyi şekilde yapılacak''
Küçük Asiye’ye doku nakli yapılacak
Küçük Asiye'ye doku nakli yapılacak
Açe Tsunamisi’nin 17. yıl dönümü
Açe Tsunamisi'nin 17. yıl dönümü
İmamoğlu aziz İstanbulluları aldatıyor...
"İmamoğlu aziz İstanbulluları aldatıyor..."
HDP Şanlıurfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu!
HDP Şanlıurfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik
Başkan Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik
Başkan Erdoğan: Seçim Haziran 2023’te yapılacak
Başkan Erdoğan: Seçim Haziran 2023'te yapılacak
Erdoğan’dan İBB’ye: Vah zavallı
Erdoğan'dan İBB'ye: Vah zavallı
Başkan Erdoğan’dan sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan sert tepki!
TURKOVAC’a talip olan ilk ülke
TURKOVAC'a talip olan ilk ülke
Başkan Erdoğan’dan rezerv açıklaması
Başkan Erdoğan'dan rezerv açıklaması
Daha Fazla Video Göster