AB'nin üyelik yapısı değişiyor mu? Fransız ve Alman uzmanlar şartların değişmesini vurguladı

Fransa ve Almanya tarafından görevlendirilen 12 uzman, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini kolaylaştırmak için rapor hazırladı. Uzmanlar AB'nin üyelik yapısının değiştirilmesi çağrısında da bulundu. Peki raporun detaylarında neler yazıyor? A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.

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