30 Aralık 2023, Cumartesi
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Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Akşener'den İmamoğlu'na gözdağı
İYİ Parti'de art arda gelen istifalar sonrası neye uğradığını şaşıran Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. İmamaoğlu'nun partisine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili çok sert konuşan Akşener, "Partimize uzanan eller var. O elleri parça parça edeceğim." ifadesini kullandı.