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Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Akşener'den İmamoğlu'na gözdağı

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Giriş: 29.12.2023 23:37
İYİ Parti'de art arda gelen istifalar sonrası neye uğradığını şaşıran Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. İmamaoğlu'nun partisine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili çok sert konuşan Akşener, "Partimize uzanan eller var. O elleri parça parça edeceğim." ifadesini kullandı.
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