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ABD'ye 'Suriye' tepkisi: ABD Suriye petrolünü yağmalıyor

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Giriş: 27.09.2023 15:33
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de Kürt yarı devleti kurduğunu açıkladı. Lavrov ABD'nin PKK ile işbirliği yaparak Suriye'den petrol kaçırdığını da söyledi.
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