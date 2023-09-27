ABD'ye 'Suriye' tepkisi: ABD Suriye petrolünü yağmalıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de Kürt yarı devleti kurduğunu açıkladı. Lavrov ABD'nin PKK ile işbirliği yaparak Suriye'den petrol kaçırdığını da söyledi.

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