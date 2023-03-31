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ABD'ye kaçırılan tarihi eserler Antalya'da! 12 tarihi eser Antalya Müzesi'nde sergileniyor

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 14:12
Amerika Birleşik Devletleri’nde ele geçirilen 12 tarihi eser, Antalya'ya getirildi. 12 eser Antalya Müzesi’nde sergileniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
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