ABD’ye ait F-16 uçağa Güney Kore’de süştü! ABD’nin 4 ayda 3 uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Güney Kore'de düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtuldu. ABD'ye ait Osprey tipi uçaklar da ağustos ve kasım ayında Avustralya ve Japonya'da düşmüş 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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