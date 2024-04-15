Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi? | Netanyahu İsrailli milyarderin sığınağına saklanmış!

İran misillemesi hedefine ulaştı mı? Savaş mı yoksa planlı operasyon mu? İran hangi hedefleri vurdu? İsrail saldırıdan etkilendi mi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Netanyahu'nun saldırılar sırasında nasıl kaçacak delik aradığını anlattı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran sokaklarında son durumu aktardı.

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