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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi? | Netanyahu İsrailli milyarderin sığınağına saklanmış!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 11:20
İran misillemesi hedefine ulaştı mı? Savaş mı yoksa planlı operasyon mu? İran hangi hedefleri vurdu? İsrail saldırıdan etkilendi mi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Netanyahu'nun saldırılar sırasında nasıl kaçacak delik aradığını anlattı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran sokaklarında son durumu aktardı.
Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi ABDULLAH AĞAR'DAN EZBER BOZAN İRAN-İSRAİL ANALİZİ

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