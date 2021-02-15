Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi

Avrupa ve ABD'den Türkiye'nin terörle mücadelesine destek gelmediğini vurgulayan Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD ekseninden yapılan açıklama son derece hatalı. Ne güven anlamında bir karşılığı var ne de müttefiklik anlamında bir anlamı var. 'Eğer öyleyse.' Öyle değil mi? Siz mi PKK'yı güdüyorsunuz, PKK mı sizi güdüyor? Böyle bir soru sormak zorunda kalıyoruz. Bu açıklamayı kim yaptırdıysa, PKK'nın ortaya koyduğu dezenformasyondan etkilenmiş." ifadelerini kullandı.