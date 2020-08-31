Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi

A Haber'deki Memleket Meselesi programına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasını değerlendirdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarını gasp edeceğini düşündüğünü ifade eden Ağar, bu cesareti de Fransa'dan aldıklarını vurguladı.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu oldu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki tacizlerini değerlendiren Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Fransa'dan destek gördüğünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN HAKLARINI GASP EDECEĞİNİZ SANIYOR"

Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasını değerlendiren Abdullah Ağar, "Uluslararası hukuk arenasında mücadelesi olacak. Bugün konuşmuş olduğumuz konu ise hukuk değil. bugün gücün konuştuğu bir dönem içerisindeyiz. Yunanistan, farklı bir anlaşmaya imza atarken, Doğu Akdeniz'de farklı bir anlaşmaya, Mısır ile de başka anlaşmaya imza atma eğilimi içerisinde. Bunlarla birlikte Türkiye'ye baskı oluşturacağını ve Türkiye'nin haklarını gasp edeceğini düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

"SÖZÜM ONA GÜÇ GÖSTERİSİ"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, "Yunanistan Meis Adası'na asker göndererek sözüm ona güç gösterisi yapıyor. Sözüm ona diyorum çünkü bu bir ordu için utanç vericidir. Bu teröristlerin politikasıdır. Sivillerin arkasına saklanırlar. Bu olay ordularının içinde yaşadıkları sıkıntıları gösteren bir olaydı. Bu bir çırpınıştır" şeklinde konuştu.

"Son derece zayıf düşmüş durumdalar" diyen Ağar Yunanistan'ın son durumunu şu sözlerle aktardı;

"Aynı zamanda fakir düşmüş durumdalar. Ekonomileri son derece zayıf durumda. Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle 5 trilyon euroluk bir destek paketi açıkladı. 'Bu paketten nasıl payımızı artırırız, nasıl daha fazla para alırız da ayağa kalkarız' derdindeler."