31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi

Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 23:31
Güncelleme:31.08.2020 23:34
A Haber'deki Memleket Meselesi programına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasını değerlendirdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarını gasp edeceğini düşündüğünü ifade eden Ağar, bu cesareti de Fransa'dan aldıklarını vurguladı.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu oldu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki tacizlerini değerlendiren Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Fransa'dan destek gördüğünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN HAKLARINI GASP EDECEĞİNİZ SANIYOR"

Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasını değerlendiren Abdullah Ağar, "Uluslararası hukuk arenasında mücadelesi olacak. Bugün konuşmuş olduğumuz konu ise hukuk değil. bugün gücün konuştuğu bir dönem içerisindeyiz. Yunanistan, farklı bir anlaşmaya imza atarken, Doğu Akdeniz'de farklı bir anlaşmaya, Mısır ile de başka anlaşmaya imza atma eğilimi içerisinde. Bunlarla birlikte Türkiye'ye baskı oluşturacağını ve Türkiye'nin haklarını gasp edeceğini düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

"SÖZÜM ONA GÜÇ GÖSTERİSİ"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, "Yunanistan Meis Adası'na asker göndererek sözüm ona güç gösterisi yapıyor. Sözüm ona diyorum çünkü bu bir ordu için utanç vericidir. Bu teröristlerin politikasıdır. Sivillerin arkasına saklanırlar. Bu olay ordularının içinde yaşadıkları sıkıntıları gösteren bir olaydı. Bu bir çırpınıştır" şeklinde konuştu.

"Son derece zayıf düşmüş durumdalar" diyen Ağar Yunanistan'ın son durumunu şu sözlerle aktardı;

"Aynı zamanda fakir düşmüş durumdalar. Ekonomileri son derece zayıf durumda. Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle 5 trilyon euroluk bir destek paketi açıkladı. 'Bu paketten nasıl payımızı artırırız, nasıl daha fazla para alırız da ayağa kalkarız' derdindeler."

A Haber koronavirüsle mücadelenin merkezine girdi!
A Haber koronavirüsle mücadelenin merkezine girdi!
Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi
Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den A Haber'de flaş açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den A Haber'de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan balıkçılık sezonunu açtı
Başkan Erdoğan balıkçılık sezonunu açtı
31 Ağustos verileri açıklandı! 110 binden fazla test yapıldı
31 Ağustos verileri açıklandı! 110 binden fazla test yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni
Başkan Erdoğan'dan Giresun halkına 2 müjde
Başkan Erdoğan'dan Giresun halkına 2 müjde
Dışişleri'nden Rusya'ya PKK uyarısı
Dışişleri'nden Rusya'ya PKK uyarısı
Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde
Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde
Başkan Erdoğan: Esnafımıza bazı müjdeler vereceğim
Başkan Erdoğan: Esnafımıza bazı müjdeler vereceğim
Yunanistan ve Türkiye savaşır mı?
Yunanistan ve Türkiye savaşır mı?
Doğu Akdeniz'de ABD devreye girecek
"Doğu Akdeniz'de ABD devreye girecek"
Daha Fazla Video Göster