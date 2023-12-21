Abdulkadir Selvi A Haber'de Özgür Özel'i topa tuttu: Bakan Güler'i tehdit etmek senin haddin mi? İmamoğlu'nun yanında el pençe duran adamsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında öğrenciler arasında çıkan tartışma nedeniyle açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hadsiz bir şekilde tehdit etmişti. Yaşananların ardından A Haber'de açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'i topa tuttu. Selvi, "Bakan Güler'i tehdit etmek senin haddin mi? Sen İmamoğlu'nun yanında el pençe duran adamsın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Selvi CHP geleneğinde demokrasiden rahatsızlık duyulduğunu ve darbeci askerlerin sevildiğini vurguladı.