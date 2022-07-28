28 Temmuz 2022, Perşembe
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Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!
Türkiye'nin gözde sondaj gemisi Abdülhamid Han, test seyrine başladı. A Haber Türkiye'nin 7. nesil üstün teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisinin tarihi anlarını ekranlara getirdi.