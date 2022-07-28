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Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!

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Giriş: 28.07.2022 09:13
Güncelleme:28.07.2022 09:13
Türkiye'nin gözde sondaj gemisi Abdülhamid Han, test seyrine başladı. A Haber Türkiye'nin 7. nesil üstün teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisinin tarihi anlarını ekranlara getirdi.
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