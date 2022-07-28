28 Temmuz 2022, Perşembe
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Abdülhamid Han ilk görevi için hazırlanıyor! Yeni enerji kaynakları keşfi için seferberlik
Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynakları arama çalışmalarına hız verdi. 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisi de 9 Ağustos'ta ilk görevine çıkacak. Son teknoloji özellikleriyle dikkat çeken gemi, test faaliyeti için açıldı. İşte Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri…
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ
UZUNLUK:238 M
GENİŞLİK: 42 M
KULE YÜKSEKLİĞİ: 104 M
AĞIRLIK: 68.000 GT
MAKSİMUM OPERASYON DERİNLİĞİ: 3.600 M
MÜRETTEBAT KAPASİTESİ: 200 KİŞİ
SINIFINDAKİ 5 GEMİDEN BİRİ
MAKSİMUM SONDAJ DERİNLİĞİ: 12.200 M
O AKTİF KONUMLANDIRMA O SİSTEMİ
MPD SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ
ÇİFT KULE VE 2 EKSTRA GÜVENLİ 117 RAM BOP SİSTEMİ
İKİ KULESİ DALGA SÖNÜMLEME AMAÇLI (CMC) SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ