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Abdülhamid Han ilk görevi için hazırlanıyor! Yeni enerji kaynakları keşfi için seferberlik

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Giriş: 28.07.2022 17:30
Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynakları arama çalışmalarına hız verdi. 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisi de 9 Ağustos'ta ilk görevine çıkacak. Son teknoloji özellikleriyle dikkat çeken gemi, test faaliyeti için açıldı. İşte Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri…

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

UZUNLUK:238 M

GENİŞLİK: 42 M

KULE YÜKSEKLİĞİ: 104 M

AĞIRLIK: 68.000 GT

MAKSİMUM OPERASYON DERİNLİĞİ: 3.600 M

MÜRETTEBAT KAPASİTESİ: 200 KİŞİ

SINIFINDAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

MAKSİMUM SONDAJ DERİNLİĞİ: 12.200 M

O AKTİF KONUMLANDIRMA O SİSTEMİ

MPD SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ

ÇİFT KULE VE 2 EKSTRA GÜVENLİ 117 RAM BOP SİSTEMİ

İKİ KULESİ DALGA SÖNÜMLEME AMAÇLI (CMC) SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ

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