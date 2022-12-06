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Abdülhamid Han Akdeniz'de sondaja başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 10:41
Akdeniz'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi sondaj faaliyetlerine başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Abdülhamid Han Akdeniz’de sondaja başladı
Abdülhamid Han Akdeniz'de sondaja başladı
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