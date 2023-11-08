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ABD’nin Suriye’deki 2 askeri üssüne saldırı! 21 günde ABD üslerine 40 saldırı düzenlendi

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 10:09
İsrail'in haftalardır soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik saldırılar, Orta Doğu'yu barut fıçısına çevirdi. ABD’nin Suriye'deki iki üssüne, roketler ve İHA’larla eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine düzenlenen saldırılar 40'a çıkmış oldu.
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