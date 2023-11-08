ABD’nin Suriye’deki 2 askeri üssüne saldırı! 21 günde ABD üslerine 40 saldırı düzenlendi

İsrail'in haftalardır soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik saldırılar, Orta Doğu'yu barut fıçısına çevirdi. ABD’nin Suriye'deki iki üssüne, roketler ve İHA’larla eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine düzenlenen saldırılar 40'a çıkmış oldu.

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