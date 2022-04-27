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ABD’nin konuştuğu idam ertelendi! Mahkeme delilleri yeniden inceleyecek

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Giriş: 27.04.2022 09:46
2007 yılında kızını öldürmek suçundan idama mahkum edilen Meksika asıllı ABD vatandaşı anne, 15 yıldır Teksas'taki hapishanede infazını bekliyordu. Tüm dünyanın konuştuğu o davada kritik bir karar alındı. Teksas Temyiz Mahkemesi cezanın infazını idama bir gün kala erteledi.
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