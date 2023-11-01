01 Kasım 2023, Çarşamba
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ABD'nin İsrail'de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor
Katil İsrail'e Gazze'deki katliamları içn sınırsız destek sağlayan ABD'nin bu ülkede gizli bir üssü olduğu idda edildi. Üstelik bu iddia Amerikan medyasında yer aldı. Söz konusu üste, İsrail'in saldırıya uğramasını engellemek için hava savunma radar sistemlerinin olduğu bildirildi.