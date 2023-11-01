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ABD'nin İsrail'de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 14:10
Katil İsrail'e Gazze'deki katliamları içn sınırsız destek sağlayan ABD'nin bu ülkede gizli bir üssü olduğu idda edildi. Üstelik bu iddia Amerikan medyasında yer aldı. Söz konusu üste, İsrail'in saldırıya uğramasını engellemek için hava savunma radar sistemlerinin olduğu bildirildi.
ABDnin İsrailde gizli üssü mü var? ABD'NİN İSRAİL'DE GİZLİ ÜSSÜ MÜ VAR?

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