ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?

Uçak gemileri… Savaş uçakları… Askerler… ABD ne planlıyor? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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