25 Temmuz 2022, Pazartesi
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ABD'nin başsağlığı dilediği PKK'lı teröristin itirafları: Köy ve karakolları basıp çocukları dağa kaçırmışlar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonda, 3 PKK'lı terörist öldürülmüş; ABD, teröristlerden Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf için taziye mesajı yayımlamıştı. Operasyonda öldürülen teröristin itirafları ortaya çıktı. Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini, karakol baskınları yaptıklarını ve çocukları kullandıklarını itiraf eden terörist, "Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti." ifadelerini kullandı.