ABD'li yayın organından "takas" analizi! "MİT takasının olumlu yansımaları olabilir"

Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arabuluculuğunda yapılan esir takası dünya gündeminde de en üst sıralarda yer aldı. ABD’nin önemli bir yayın organı da takasın yansımalarını ele alan bir analiz yayımladı. Esir değişiminin Ukrayna Savaşı’nın çözümüne etki edebileceği vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN