ABD'li vakıftan muhalif medyaya destek! Para alan gazeteciler kimler?

ABD'li vakıf Türkiye'de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini, Türkiye'deki muhalif medyaya verdi. İktidar karşıtı medyaya yüz binlerce dolar neden hibe ettiler? ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran değerlendirdi.

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