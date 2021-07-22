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ABD'li vakıftan muhalif medyaya destek! Para alan gazeteciler kimler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 13:02
Güncelleme:22.07.2021 13:03
ABD'li vakıf Türkiye'de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini, Türkiye'deki muhalif medyaya verdi. İktidar karşıtı medyaya yüz binlerce dolar neden hibe ettiler? ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran değerlendirdi.
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